Regierung plant Covid-​​19-​​Stabilisierungspakt

Luxemburgs Regierung plant ein groß angelegtes Programm, um die Wirtschaft des Landes aus der Krise zu führen: den «Covid-19-Stabilisierungpakt». Das gab Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) bei einer Pressekonferenz am Freitagabend bekannt.

An dem Pakt ist neben dem Wirtschaftsminister auch Pierre Gramegna (DP) als Finanzminister, Dan Kersch (LSAP) als Minister für Arbeit, Beschäftigung sowie Sozial- und Solidarwirtschaft und Lex Delles (DP) als Minister für den Mittelstand beteiligt.

« Wir können nicht allen Betrieben helfen »

Details wollte Fayot noch nicht nennen. Der erste Schritt sei eine Analyse der aktuellen Lage. Dazu wolle man auch Wirtschaftsvertreter heranziehen, etwa Banken.

Auch zum Volumen des Finanzplans wollte Fayot keine genauen Angaben machen. Nur so viel sagte er: «Die Staatsfinanzen sind gesund». Man wolle Geld in die Hand nehmen, da die Wirtschaft dazu da sei, dem Menschen zu dienen. Dennoch sei auch klar, dass man nicht allen Betrieben helfen könne, so der Minister weiter.

(mb/L'essentiel)