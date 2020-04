McDrive-​​Wiedereröffnung sorgt für irre Staus

In Luxemburg hat die Fast-Food-Kette McDonald's beschlossen, ihren «McDrive» am gestrigen Donnerstag wieder zu öffnen. Seit Beginn der Krise und dem damit verbundenen Lockdown in Luxemburg waren die Schnellrestaurants geschlossen. Schnell wird jedoch klar, die Bevölkerung im Großherzogtum hat die Köstlichkeiten des US-Fastfoodriesen sehnlichst vermisst.

Den ganzen Tag über und aus dem ganzen Land schickten uns viele Internetnutzer Fotos und Videos, die sehr große Warteschlangen auf den Straßen zum McDrive zeigen. Echte Staus gab es in Strassen, Fötz, Ingeldorf und Niederkerschen, in der Nähe der vier wiedereröffneten Läden.

Für einige hungrige Autofahrer dürfte es allerdings ein teures Mahl geworden sein. Denn unsere Leserreporter berichten von Polizeikontrollen vor Ort. So seien einige Autofahrer mit Geldstrafen belegt worden sein, weil teilweise mehrere Personen im selben Auto gesessen hätten. Dies ist nach den Regeln des Social Distancing nur erlaubt, wenn die Personen im selben Haushalt leben.

