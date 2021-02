Sansibar gibt sich als coronafreies Paradies

Die Insel Sansibar im indischen Ozean gehört wohl zu den wenigen Orten der Welt mit unverändertem Touristenzustrom. In den letzten zwei Monaten lag die Zahl der Touristen auf Sansibar praktisch auf Vorjahresniveau, heißt es in einem Bericht der NZZ.

Der Grund: Hier findet Corona schlicht nicht statt. Masken sehe man praktisch keine, es fänden Party statt und Fußballspiele in vollen Stadien, wie ein Journalist gegenüber der Zeitung schildert. Auch die Restaurants seien gut gefüllt und Abstandsregeln scheinen ebenfalls nicht zu existieren. Für Mitte Februar sei sogar ein Festival angekündigt. Man erwarte die gleiche Besucherzahl wie im Vorjahr – nämlich gut 29.000 Menschen.

Touristen sind uneingeschränkt willkommen

Die Sorglosigkeit ist das Ergebnis der wohl einzigartigen Corona-Politik Tansanias, wie es im Bericht weiter heißt. Im letzten Frühling reagierte man noch auf das Virus mit der Einstellung des internationalen Flugverkehrs nach Sansibar. Doch im Juni verkündete Tansanias Präsident John Magufuli offiziell das Ende der Pandemie. Seither wird im Land kaum noch getestet, geschweige denn werden Resultate veröffentlicht. Man betonte, dass Touristen uneingeschränkt willkommen seien: Das Land sei schließlich «coronafrei».

Kritische Stimmen gäbe es offenbar kaum. Die katholische Kirche habe in einem öffentlichen Schreiben allerdings betont, dass das Land, Archipel oder nicht, «keine Insel sei»: Sie warnt vor einer neuen Welle. Ein aus einer Agglomeration stammender Priester hat zudem gegenüber BBC Radio verlauten lassen, dass die Zahl der Beerdigungen deutlich angestiegen sei.

Prekäre Zustände am Flughafen

Vor den prekären Zuständen am Flughafen von Sansibar warnte laut einem Artikel des Aerotelegraph die Bewertungsfirma Skytrax. «Wir sind schockiert über die schlechten Gesundheits- und Sicherheitsstandards am Abeid Amani Karume International Airport», sagte Chef Edward Plaisted gegenüber dem Branchenportal.

Es gäbe keine Hinweise zu Handhygiene, Maskenpflicht oder Abstandsregeln. In dem unsauberen Flughafen gebe nur wenige Spender mit Desinfektionsmittel, hält Skytrax fest. In der Maße an Einreisenden sei es auch kaum möglich, überhaupt auf Distanz zu gehen. Man habe viele Prüfungen an Flughäfen auf der ganzen Welt durchgeführt, der Sansibar-Flughafen sei schlimmer, als man sich es je hätte vorstellen können.

(L'essentiel/Katja Fässler)