Merkel will Lockdown bis Ostern

Bis zum 31. Januar befindet sich Deutschland noch im Lockdown. Eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen. Wie die Bild schreibt, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel an einer internen Sitzung gesagt: «Wir brauchen noch acht bis zehn Wochen harte Maßnahmen!»

Ein Lockdown bis Ostern ist für Merkel aufgrund der Coronamutation aus Großbritannien eine Option. Die Kanzlerin weiter: «Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine zehnfache Inzidenz.»

42.637 Tote in Deutschland

In Deutschland sind am Dienstag binnen eines Tages rund 12.800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 12.802 Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland seit Pandemie-Beginn stieg damit auf 1.933.826.

Nach den Angaben des RKI wurden am Mittwoch zudem über 1000 Todesfälle und rund 19.600 Neuinfizierte durch die Pandemie innerhalb von 24 Stunden gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 42.637.

