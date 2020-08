Maskenpflicht an Frankreichs Arbeitsplätzen

In Frankreich soll ab dem 1. September eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz gelten. Ausgenommen davon seien Einzelbüros, kündigte die Regierung am Dienstag in Paris an. Damit solle ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie verhindert werden. Zugleich will die Regierung Telearbeit fördern. «Der Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer und die Kontinuität unserer wirtschaftlichen Tätigkeit stehen auf dem Spiel», betonte Arbeitsministerin Elisabeth Borne.

In den vergangenen Wochen wurde in Frankreich wieder ein Anstieg der Virus-Infektionen gemeldet. Auch gab es mehr Corona-Cluster, insbesondere in Unternehmen. Großstädte wie Paris und Marseille haben bereits eine Maskenpflicht in den belebtesten Vierteln durchgesetzt. Die Pandemie hat in Frankreich bislang mehr als 30.000 Todesopfer gefordert.

(L'essentiel/REUTERS)