Mindestens 20 Infizierte nach Rooftop-​​Party

Erneuter Corona-Ausbruch in einem Nachtclub: Nachdem Besuch am Samstag, dem 18. Juli, im Genfer Club Rooftop 42 haben sich mindestens 20 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Zwischen Dienstag und Freitag seien 151 Personen getestet worden. Ein Betroffener berichtet: «Am Montag fühlten sich einige meiner Freunde schlecht. Wir gingen alle zum Testen. Auf jeden Fall sind zwanzig von uns positiv, andere warten immer noch auf das Ergebnis.»

Der betroffene Mann habe sich nur anderthalb Stunden im Club aufgehalten. «Die Mitarbeiter trugen keine Maske. Auf der Terrasse konnten wir uns nicht bewegen, weil so viele Leute da waren. Der Alkohol ließ die Leute die Hygiene-Regeln vergessen.»

Doch nicht nur die Club-Besucher haben sich in Quarantäne begeben müssen, sondern auch 30 Personen aus seiner Verwandtschaft. So hatte er nach dem Club-Besuch noch zwei Familientreffen. Einige seiner Freunde, die mit ihm das Rooftop 42 besuchten, leben in der Deutschschweiz. Dort seien sie nach ihrer Rückkehr positiv getestet worden. Laut Club-Betreiber Sébastien Barras wurden sofort alle Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt, Desinfektionsmittel und lückenloses Contact-Tracing war laut ihm vorhanden.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)