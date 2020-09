Virus zirkuliert vermehrt im Norden

Wie die meisten seiner europäischen Nachbarn hat Luxemburg im September einen erneuten Aufschwung der Epidemie erlebt. Die Zahl der aktiven Infektionen hat mittlerweile die 1000er-Marke überschritten (insgesamt 1123). Als direkte Folge davon ist auch die Zahl der Menschen in Isolation explodiert (1095, +42 Prozent), ganz zu schweigen von den 2411 Personen in Quarantäne (+6 Prozent).

Die infizierten Reiserückkehrer wurden mittlerweile durch Fälle aus dem familiären Umfeld abgelöst. Zwischen dem 21. und 27. September ging fast ein Drittel der 460 neuen Fälle auf letztere zurück, so das Gesundheitsministerium in einem am Mittwoch vorgestellten Bericht. Reiserückkehrer machen jetzt nur noch 14 Prozent der neuen Fälle aus (gegenüber 30 Prozent in der Vorwoche).

Insgesamt positiver Trend

Insgesamt zeigen die erfassten Zahlen aber einen positiven Trend. Es gab zwar weniger Tests (36.818 gegenüber 40.638), aber auch die Positivitätsrate ist rückläufig (1,25 Prozent gegenüber 1,65 Prozent). Dasselbe gilt für die Reproduktionsrate, die von 1,47 auf 0,61 Prozent gesunken ist.

Die Inzidenzrate beträgt 73,47 pro 100.000 Einwohner und liegt damit höher als im Sommer. Die Kapazität der Krankenhäuser wurde laut Bericht etwas stärker beansprucht als in der Vorwoche, die Zahl der Verstorbenen blieb unverändert. Am Dienstag wurden 34 Menschen im Krankenhaus versorgt, darunter vier auf der Intensivstation.

Das Durchschnittsalter der neu infizierten Patienten stieg innerhalb einer Woche von 33,3 auf 35 Jahre. Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen (17,6 Prozent), gefolgt von der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen (17,2 Prozent) und der Personen zwischen zehn und 19 Jahren (15,2 Prozent).

Esch, Luxemburg-Stadt und Wiltz

Geographisch gesehen sind die bevölkerungsreichsten Regionen am stärksten betroffen. Im Süden des Landes um Esch/Alzette konzentrieren sich 60 Prozent der Covid-Fälle (insgesamt 608), noch vor der Hauptstadt (320) und den Gemeinden, die im Osten an Luxemburg-Stadt grenzen (133).

Weiter nördlich erregt das Gebiet um Wiltz erneut die Aufmerksamkeit der Behörden. «Im Abwasser aus der Kläranlage Wiltz ist eine deutliche Zunahme des Erregers zu verzeichnen», heißt es in der Pressemitteilung.

