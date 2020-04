Luxemburg nimmt vier weitere Covid-​​Patienten auf

[solidarité transfrontalière] sur décision de @Xavier_Bettel de prendre en charge des patients français COVID+ en réanimation au Luxembourg, le CGDIS assure la prise en charge et le transport de 4 patients depuis Thionville @sante_lu @LenertPaulette https://t.co/WodanlR4Lx pic.twitter.com/a0NVIcOQYI — CGDIS (@CGDISlux) April 1, 2020

Der Präsident der Region Grand Est, Jean Rottner, erklärte am Mittwoch, dass Luxemburg vier weitere Patienten aufnimmt, um seine Nachbarregion, deren Krankenhäuser am Ende ihrer Kapazitäten angekommen sind, zu entlasten. Diese vier Intensiv-Patienten kommen aus Thionville, wie der CGDIS mitteilt.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte das Großherzogtum Patienten aus dem Elsass empfangen. Sie wurden per Hubschrauber der Luxemburger Air Rescue eingeflogen. Dieses Mal ist der CGDIS (Großherzogliches Feuerwehr- und Rettungskorps) mit der Überführung der Patienten betraut worden. Der Transport erfolgte am Mittwochnachmittag in Krankenwagen, wie CGDIS-Sprecher Cédric Gantzer erklärt.

Le CGDIS est chargé de la prise en charge et du transport des 4 patients vers le Luxembourg #COVIDー19 #coronavirus https://t.co/cCufJUK7oo — CGDIS (@CGDISlux) April 1, 2020

Das Krankenhaus Metz-Thionville, dessen Intensivstationen derzeit keine neuen Covid-19-Patienten mehr aufnehmen können, hatte am Dienstag um Hilfe gebeten.

(jw/L'essentiel)