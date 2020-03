Armee rüstet im Norden des Landes gegen Corona auf

Die vier zusätzlichen Gesundheitszentren, die Luxemburg im Kampf gegen die Corona-Krise unterstützen sollen, nehmen Form an. Das Zentrum an der Luxexpo ist seit Montag in Betrieb, das in der Rockhal wurde am Dienstag eröffnet und das dritte befindet sich auch gerade im Aufbau.

Am Mittwochmorgen veröffentlichte die luxemburgische Armee zwei Fotos in den sozialen Netzwerken. Sie zeigen, die Soldaten mit Mundschutz beim Aufbau. Damit wird auch in der Däichhal, einem Kulturzentrum, vorübergehend ein medizinisches Versorgungszentrum einziehen.

Menschen mit Symptomen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus schließen lassen, finden hier Erste Hilfe. So soll eine Ansteckung in den Krankenhäusern verhindert werden. In Italien etwa ist die Infektionsrate auch deshalb so hoch, weil die Krankenhäuser zu Ansteckungs-Hotspots geworden sind.

A third health center has been set up at Däichhal in Ettelbruck. #COVID19 pic.twitter.com/u53vvhEnYT — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) March 25, 2020

Das Zentrum in Ettelbruck und das noch folgende in Grevenmacher sollen spätestens am Freitag in Betrieb genommen werden. Alle vier Zentren empfangen die Patienten dann täglich von 8 bis 14 Uhr.

(nc/L'essentiel)