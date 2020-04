Bei Sam Tanson stapeln sich die Akten

Durch die Erkrankung von Félix Braz und das darauf folgende Stühlerücken innerhalb der Regierung ist Sam Tanson nun für zwei Ressorts verantwortlich: Justiz und Kultur. Die Doppelbelastung erlaubt es der Déi-Gréng-Politikerin derzeit nicht aus dem Homeoffice zu arbeiten: «Ich pendele zwischen meinem Büro im Justizministerium und dem Kulturministerium», sagt sie.

An beiden Orten warte viel Arbeit: «Die Akten stapeln sich. Einerseits müssen wir die Gerichte am Laufen halten und die Rechtmäßigkeit der Verfahren gewährleisten, andererseits sind viele Kulturschaffende durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht», sagt sie.

«Das Szenario ist gespenstisch, es beruhigt mich aber auch. »

Ihr Arbeitstag habe sich durch die Maßnahmen gegen Ausbreitung des Coronavirus geändert: «Ich fange viel früher an, weil die Kinder nicht zur Schule müssen. Außerdem habe ich abends kaum noch Termine, weil es derzeit keine Großveranstaltungen gibt», so Tanson. Auf ihrem täglichen Weg zwischen dem Stadtzentrum und dem Kirchberg sehe sie jeden Tag, dass sich die meisten Bürger an die Maßnahmen halten, und nur für die wichtigsten Unternehmungen ihre Häuser und Wohnungen verlassen: «Die Straßen sind so gut wie leer. Das Szenario ist gespenstisch, es beruhigt mich aber auch», sagt die Ministerin.

Am meisten vermisse sie derzeit die kulturellen Veranstaltungen: «Theaterabende oder Konzerte geben einem immer ein bisschen Leichtigkeit zurück. Zurzeit zählt für mich aber nur, dass ich den Menschen in Not bestmöglich unter die Arme greifen kann.»

