Luxemburg wird über 2,2 Millionen Impfdosen erhalten

Bis heute haben 2871 Personen ihre erste Dosis des Impfstoffs erhalten. Bis Ende März sollen es 15 Mal mehr sein, so die am Freitag vom Gesundheitsministerium übermittelten Zahlen. In der Pressemitteilung heißt es, dass Luxemburg bis zum 29. März 2021 86.400 Dosen der Impfstoffe von Pfizer/BioNtech und Moderna erhalten soll, genug um 43.200 Menschen zwei Dosen zu injizieren.

Die Lieferung schwankt wöchentlich zwischen 5000 und 6000 Dosen mit Spitzenwerten von mehr als 9600 Mitte Februar und Ende März. Luxemburg kann mit dem Erhalt seiner insgesamt 2,226 Millionen Dosen bis zu 1,2 Millionen Menschen impfen (der Janssen-Impfstoff ist mit einer einzigen Dosis wirksam).

Diese Zahlen, so die Pressemitteilung, spiegeln die Zuteilungen in Dosen wider, auf die Luxemburg theoretisch Anspruch hat, wie es in den bereits von der Europäischen Kommission mit den verschiedenen Herstellern geschlossenen Verträgen vorgesehen ist.

Es ist zu beachten, dass der Vertrag mit Sanofi/GSK noch nicht mit der Kommission abgeschlossen wurde und dass alle Zahlen in der obigen Tabelle nur theoretisch sind. «Die endgültigen Zuteilungen werden von den Herstellern zum Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) auf Basis der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Liefer- und Produktionskapazitäten bekannt gegeben».

(L'essentiel)