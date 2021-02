Erstmals Menschen mit zwei Varianten infiziert

Nicht nur aus dem Norden Brasiliens gibt es schlechte Nachrichten punkto Coronavirus: Während dort in Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, bereits das Gesundheitssystem komplett zusammengebrochen ist, haben sich im Süden des Landes erstmals Personen gleichzeitig mit zwei verschiedenen Sars-CoV-2-Varianten infiziert.

Die Patienten, beide dem Bericht zufolge in ihren Dreißigern, wurden Ende November im Bundesstaat Rio Grande do Sul positiv auf Corona getestet. Bei einer Sequenzierung der Proben fand man nicht nur die zuerst im Bundesstaat Amazonas entdeckte Mutation B.1.1.28, sondern jeweils auch eine weitere Virus-Variante.

Zwei Patienten mit jeweils zwei Varianten

Ein Betroffener war zusätzlich mit der Corona-Variante B.1.1.248 infiziert, der andere mit B.1.91, berichtet das Team um den Virologen Fernando Spilki von der Feevale Universität im Bundesstaat Rio Grande do Sul auf dem Pre-Print-Server Medrxiv.org. Noch wurde die Arbeit noch nicht von unbeteiligten Experten geprüft. Bestätigen diese aber die Befunde, wäre dies die weltweit erste Studie, die von einer doppelten Infektion berichtet.

Dem Bericht zufolge erlebten beide Patienten milde Verläufe: Der eine Patient litt an trockenem Husten, der andere an Husten, Hals- und Kopfschmerzen. Ins Krankenhaus hätte keiner der beiden gemusst, so die Forschenden.

«Weiterer evolutionärer Weg für das Virus»

Trotzdem betrachten Spilki und seine Kollegen und Kolleginnen die Entdeckung mit Sorge. Einerseits deutet das Auftreten dieser Doppelinfektionen auf «die signifikante Viruslast hin, die in Brasilien zirkuliert.» Denn eine solche könnte auftreten, wenn verschiedene Viren in großer Menge übertragen werden, so Hauptautor Spilki.

Andererseits könnte die Koexistenz von zwei Stämmen im selben Körper die Mutation neuer Varianten des Coronavirus beschleunigen – und das «noch schneller, als es bisher der Fall war», zitiert die Nachrichtenagentur Reuters den Wissenschaftler. «Es wäre ein weiterer evolutionärer Weg für das Virus.»

Dazu noch einer, der unsere bisherigen Errungenschaften im Kampf gegen Sars-CoV-2 gefährden könnte. Denn neue Varianten – so auch die britische und südafrikanische Mutante – bergen das Risiko einer größeren Übertragbarkeit und einer möglichen Resistenz gegen Impfstoffe, die derzeit entwickelt werden.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)