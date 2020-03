Kerngesund, trotzdem stirbt 21-​​Jährige an Corona

Wie die britische Zeitung «The Guardian» berichtet, ist Chloe Middleton am 21. März in ihrem Heimatort High Wycombe westlich von London verstorben. Eine offizielle Todesursache gibt es laut den Behörden zwar noch nicht, ihre Familie ist sich aber sicher, dass Chloe am Coronavirus starb. Damit wäre sie mit 21 Jahren das bisher jüngste Covid-19-Opfer in Großbritannien.

Auf Facebook warnt nun ihre Mutter vor den Gefahren des Virus. Auch junge Menschen sollten das Coronavirus nicht unterschätzen. «An alle Leute da draußen, die glauben, dass es sich nur um ein Virus handelt, denkt noch einmal darüber nach. Das Virus hat meiner 21-jährigen Tochter das Leben genommen», schreibt Diane Middleton auf Facebook.

Altersgruppe gehört nicht zur Risikogruppe

Laut Chloes Tante Emily Mistry war die junge Frau völlig gesund und hatte keinerlei Vorerkrankungen. Chloes Familie leide gerade «unter den unvorstellbarsten Schmerzen», erklärte Mistry gegenüber dem «Guardian».

Laut dem BAG gehören Menschen in diesem Alter ohne Vorerkrankungen nicht zur Risikogruppe.

(L'essentiel/mab)