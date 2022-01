Novavax-​​Impfstart in Luxemburg Ende Februar?

30.000 Dosen des Corona-Impfstoffs vom Hersteller «Novavax» hat die Luxemburger Regierung geordert. «Diese sollen, voraussichtlich, Ende Februar in Luxemburg eintreffen», bestätigt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Dienstag auf L'essentiel-Anfrage. Verimpft werde der Stoff «normalerweise, sobald er verfügbar ist», heißt es weiter. Ein Impfstart Ende Februar scheint also nach bisherigem Stand möglich.

Auf welchem Weg Personen, für die «Nuvaxovid» der Impfstoff der Wahl ist, ihre Dosis erhalten können, sei allerdings noch nicht geklärt. Die Entscheidung erfolge in den nächsten Wochen auf Basis einer Empfehlung des Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI). Bisherige Überlegungen zielten auf eine Verteilung über Arztpraxen und Apotheken ab, «da dieser Impfstoff sich einfacherer lagert», so das Ministerium.

Das Vakzin von Novavax hat Ende Dezember als fünfter Corona-Impfstoff in der EU die Zulassung erhalten. «Nuvaxovid» beruht als Proteinimpfstoff auf einer anderen Technologie als die bisher genutzten Präparaten von Biontech und Moderna (mRNA-Impfstoffe) sowie Astrazeneca und J&J (vektorbasierte Impfstoffe).

(mei/L'essentiel)