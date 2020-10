Unbekannte werfen Brandsätze auf RKI in Berlin

In Berlin haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag Molotow-Cocktails auf ein Gebäude des Robert Koch-Institut geworfen. Das schreibt die Berliner Polizei in einer Medienmitteilung.

Sicherheitsmitarbeiter hätten den Angriff um 02.40 Uhr bemerkt. Die Mitarbeiter hätten die Flammen schnell löschen können.

Verletzt worden sei niemand. Eine Fensterscheibe sei zu Bruch gegangen. Der deutsche Staatsschutz ermittle, da eine politische Motivation geprüft werde.

(L'essentiel/Nicolas Saameli)