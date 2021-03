Videos zeigen, wie im Park der Punk abging

Es sind Bilder, die den Betrachter in der derzeitigen Situation fassungslos zurücklassen. Videos, die über die App Snapchat verbreitet wurden, zeigen das Ausmaß der illegalen Partys, die die Polizei am Wochenende auf dem Kirchberg vorfand. Einer der Filter, der über einem der Videos liegt, zeigt 20.29 Uhr, ein anderer Luxemburg-Stadt. Zu sehen sind Feuerwerkskörper, die über dem Kirchberg in den Abendhimmel steigen. Genau an der Stelle, an der die Polizei ihn ihrer Mitteilung am 26. März (Freitag) und 27. März (Samstag) im Dräi Eechelen Park nahe des Museums für Moderne Kunst (MUDAM) zwei wilde Veranstaltungen festgestellt hatte.

Auf den Bildern sieht man vor allem junge Leute, die zu aktueller Musik mit dem Smartphone in der Hand tanzen, teilweise mit nacktem Oberkörper. In einer anderen Sequenz sind Wortfetzen Luxemburgisch zu hören. Die Sequenz wurde um den Sonnenuntergang (nach 18.58 Uhr) aufgenommen. Die Stimmung scheint ausgelassen und das, obwohl die Corona-Lage und die entsprechenden Gesetze eine solche Feier eigentlich nicht erlauben. Die Regeln sehen für Feiern zwischen elf und 100 Teilnehmern Masken und Sitzplätze mit Mindestabstand vor. Davon ist auf den Videos aus dem Park nichts zu sehen. Den Teilnehmern droht ein Bußgeld zwischen 300 und 500 Euro.

Schülerin versteht Feiernde nicht

Alicia versteht das Verhalten ihrer Bekannten nicht. Die 19-Jährige kennt mehrere der jungen Menschen, die an beiden Feiern teilgenommen haben. Die Partys hätten an Orten stattgefunden, die der Polizei wohl bekannt seien. «Ich habe ihnen geschrieben und gesagt, dass ich in Zukunft nichts mehr mit ihnen zu tun haben will», sagt die Schülerin, die die Abschlussklasse des Lycée Guillaume Kroll in Esch besucht. Eine Party auf einem Dachboden mit zehn Leuten, die negativ getestet worden sind, dafür hätte sie noch Verständnis gehabt. «Aber mit 200 Leuten zu feiern, die sich nicht kennen, das ist verrückt», findet die 19-Jährige.

Sie hält die Party für einen Skandal, mit 19 Jahren sei sie verantwortlich für ihr Handeln. Besonders in Zeiten von Corona spüre sie auch eine Verantwortung für die Gesundheit der Menschen um sie herum. Die Schülerin findet zudem, man könne hier nicht von «jugendlichen Fehlern» sprechen. Die jungen Partygäste seien dieselben Leute, die sich später beklagen würden, was sie alles wegen Corona vermissten, verpassten oder nicht mehr tun könnten. Sie seien die Ersten, die die Corona-Ausrede verwenden würden. Dabei sei der einzige Weg, schnell aus der Krise zu kommen, die Regeln einzuhalten und auf Staat und Wissenschaft zu hören.

Doch wie wurde die Feier organisiert? Alicia berichtet, dass es wie eine Telefonkette funktioniert habe: «Über Apps lädt jeder ein oder zwei Freunde ein und am Ende kommt das dabei raus. Und was ist mit denen, die immer wieder aus der gleichen Flasche trinken?» Die Oberstufenschülerin hat auch gleich eine Lösung für das Party-Problem parat. Man solle die Clubs wieder öffnen und das mit strengen Regeln und Konzepten für die Hygiene. «Dann könnten wir feiern, aber nicht einfach drauf los», findet Alicia.

