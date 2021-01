Empörung über Essenspakete für Kinder

In Großbritannien werden wegen des Schul-Shutdowns ärmere Familien mit Essenspaketen versorgt. Theoretisch eine gute Idee, sollen doch damit Eltern für ihre Kinder zu Hause «ein einfaches und gesundes Mittagessen» für die gesamte Arbeitswoche zubereiten können. Doch die Realität sieht gar nicht so appetitlich aus.

Boris Johnson «entsetzt»

Wie das Foto einer Mutter, die den Inhalt des mageren Pakets abfotografierte, zeigt, enthielten die Pakte drei Äpfel, zwei Bananen, zwei Karotten, zwei Kartoffeln, eine Dose Bohnen, ein Brot mit Käsescheiben, Nudeln und fünf süße Riegel. Ihr Wert beträgt jeweils rund fünf Pfund (5,60 Euro) – dabei sollten sie Essensgutscheine im Wert von 30 Pfund ersetzen.

#FreeSchoolMeals bag for 10 days:



2 days jacket potato with beans

8 single cheese sandwiches



2 days carrots

3 days apples

2 days soreen

3 days frubes



Spare pasta & tomato. Will need mayo for pasta salad.



Issued instead of £30 vouchers. I could do more with £30 to be honest. pic.twitter.com/87LGUTHXEu — Roadside Mum (@RoadsideMum) January 11, 2021

Gegenüber dem Sender BBC erklärte die Mutter, dass sie sich «sehr traurig und deprimiert» fühlte, als sie das Paket öffnete. Damit ist sie nicht alleine. Die dafür zuständige Firma musste sich einem gewaltigen Shitstorm aussetze. Sogar der britische Premierminister Boris Johnson meinte, die Pakete seien «entsetzlich. Sie sind eine Beleidigung für die Familien, die sie erhalten haben.»

Firma versucht Flucht nach vorne

Die Firma Chartwells, die die Pakete zur Verfügung stellte, versucht nun zu retten, was zu retten ist. Zuerst entschuldigte sie sich für die «unzureichende» Menge des darin enthaltenen Essens und versuchte die Flucht nach vorne: Es habe «Tausende von Lebensmittelpaketen pro Woche in einem extrem kurzen Zeitraum» bereitgestellt. In einer Erklärung hieß es, alle Pakete würden ab nächster Woche die vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen.

Großbritannien hat am Mittwoch so viele Tote durch Corona an einem Tag gemeldet wie noch nie. 1564 Menschen seien mit oder an dem Virus gestorben, teilten die Behörden mit. Allerdings sind in der Zahl auch Todesfälle aus dem vergangenen Jahr enthalten, die bisher nicht in den Statistiken auftauchten. Der bisherige Tagesrekord lag bei 1325 Toten am 8. Januar.

