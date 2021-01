Mutter warnt mit Fotos vor Corona-​​Folgen bei Kindern

Der siebenjährige Logan Walsh infizierte sich im November mit dem Coronavirus, entwickelte allerdings keine Symptome. Sechs Wochen später lag er auf der Intensivstation. Er litt als Spätfolge der Infektion an PIMS (Pädiatrische Immunologische Multisystem-Erkrankung).

Mutter Jessica Walsh hat seine Geschichte auf Facebook geteilt und schreibt dazu: «Alle reden darüber, wie diese Pandemie ältere Menschen betrifft und es heißt oft, dass Kinder nicht betroffen seien. Falsch!» Sie habe zuvor nie von dieser Überreaktion des Immunsystems bei Kindern gehört.

Logan hatte starkes Fieber, musste sich übergeben und entwickelte einen Ausschlag. Zudem schwollen seine Hände und Füße stark an. Als er sich Mitte Dezember zunehmend schlechter fühlte, wurde er in ein Krankenhaus in Leeds gebracht und erhielt dort die Diagnose PIMS. Nachdem er außerdem ein auffälliges Herzgeräusch entwickelt hatte, das schlimmer wurde, musste er auf die Intensivstation verlegt werden.

« Es wird lange dauern, bis er sich vollständig erholt hat »

Der Spezialist, der Logan behandelte, habe ihnen gesagt, er habe im Verlauf der Pandemie viele Kinder mit dieser Krankheit gesehen, so Jessica Walsh. Logan habe eine Form der Steroidbehandlung erhalten und musste insgesamt sieben Tage im Krankenhaus verbringen. An Weihnachten wurde er entlassen.

Ganz geheilt ist er noch nicht. Er müsse einen Berg von Medikamenten einnehmen und habe verschiedene Arzt-Termine in den kommenden Wochen. Zudem benötige er Physiotherapie. «Es wird lange dauern, bis er sich vollständig erholt hat», schreibt Jessica Walsh. Sie wolle mit Logans Geschichte das Bewusstsein für diese Krankheit schärfen, «damit die Menschen schnell handeln und die Hilfe erhalten können, die diese Kinder benötigen, damit es nicht erst ernst werden muss».

(L'essentiel/Claudia Steiger)