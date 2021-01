Corona-​​Geimpfte sollen auf Alkohol verzichten

Alkohol kann die Wirksamkeit des Coronavirus-Wirkstoffes verringern. Davor warnen Experten aus Großbritannien. Demnach können bereits drei Gläser Prosecco den weißen Blutkörperchen Schaden zufügen, welche für die Bildung von Antikörpern verantwortlich sind.

Alkohol verändert zudem die Zusammensetzung von Mikroorganismen im Darm, welche die Ausbreitung von Bakterien und Viren im Körper verhindern. Darum raten die Verantwortlichen des Experiments auf den Verzicht alkoholischer Getränke vor und nach der Impfung.

«Sie müssen Ihr Immunsystem auf Hochtouren arbeiten lassen, um eine gute Reaktion auf den Impfstoff zu erhalten. Wenn Sie also in der Nacht zuvor oder kurz danach trinken, hilft das nicht», so die Immunologin und Professorin Sheena Cruickshank der Universität Manchester laut «Mirror».

Unterschiedliche Empfehlungen

Über die Dauer der Abstinenz sind sich Experten jedoch uneinig. So empfiehlt etwa Russlands oberste Ärztin Anna Popowa dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zufolge, vor und nach der Impfung insgesamt 56 Tage lang keinen Alkohol zu trinken. Das Gamaleja Forschungsinstitut in Moskau empfiehlt hingegen lediglich eine dreitägige Abstinenz nach einer Impfung.

Die deutsche Krankenkasse Barmer hingegen sagt, dass ein Glas Wein oder Bier nicht schaden können, man solle es aber bei diesem einen Glas belassen oder noch besser ganz auf Alkohol zu verzichten. «Denn der Körper kann nach einer Impfung schlechter Antikörper bilden, wenn er damit beschäftigt ist, den Alkohol abzubauen.», so die Kasse.

