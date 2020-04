China liefert Masken nach Luxemburg

Der Vorrat der Atemschutzmasken bleibt in Luxemburg nach wie vor ein heikles Thema. Die Bestände sind, im Vergleich zum derzeitigen Verbrauch in den Krankenhäusern, sehr gering. Zusätzlich zu den selbstgemachten Masken, die von einigen Bürgern zu Hause hergestellt werden, sollen bald die im Ausland bestellten Schutzmasken in Luxemburg eintreffen, wie die Regierung bereits mehrfach mitgeteilt hat.

Sämtliche Masken wurden in China bestellt, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Anfrage von L'essentiel erklärt. Seit etwa zehn Tagen kommen medizinische Geräte aus China über Cargolux an. Was die Lieferungen genau beinhalten, kommuniziert das Unternehmen nicht. Fakt ist aber: Nur ein Teil der Waren bleibt in Luxemburg, der Rest geht ins benachbarte Ausland.

Im Gegensatz zu anderen Ländern legt Luxemburg seinen in Frage kommenden Fabriken aber nicht nahe, ihre Produktion auf Masken und andere Erzeugnisse für die Medizin umstellen. «Das erweist sich im Moment als schwierig, weil sowohl die Maschinen als auch die Rohstoffe schwer zu bekommen sind»,so das Gesundheitsministerium.

(jg/L'essentiel)