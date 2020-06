Spielplätze öffnen – Lockerungen in der Gastro

Die Regierung hat mit Blick auf das Coronavirus weitere Lockerungen beschlossen. Premierminister Xavier Bettel und Bildungsminister Claude Meisch stellten sich am Mittwochabend erneut der Presse, um die nächsten Schritte darzulegen. «Momentan erfassen wir sehr wenige Neuerkrankungen, obwohl die Zahl der Tests jeden Tag sehr hoch ist», sagte der Staatschef.

Wie Bettel erklärte, sind von nun an Treffen von bis zu 20 Menschen wieder ohne Abstandsregeln erlaubt – sowohl im Freien, als auch in geschlossenen Räumen. Bei Versammlungen von mehr als 20 Personen muss weiterhin der Sicherheitsabstand von zwei Metern eingehalten oder – sollte dies nicht möglich sein – eine Maske getragen werden. Für Kinder im Alter unter 13 Jahren fällt die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit fortan weg.

Sommeraktivitäten für Kinder können stattfinden

Auch in der Gastronomie hat sich die Regierung zu weiteren Lockerungen durchgerungen: Von nun an dürfen wieder zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten an einem Tisch Platz nehmen. Bisher war das vier Personen erlaubt. Die Gäste können aber weiterhin nur an Tischen essen und trinken.

Die Spielplätze des Landes werden wieder geöffnet, sobald Großherzog Henri das entsprechende Dokument unterzeichnet hat. «Das wird noch am heutigen Mittwoch passieren», sagte Bettel. Dann liege es an den Gemeinden die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Kinder, die älter als sechs Jahre sind, müssen auf dem Spielplatz jedoch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auf den Schulhöfen bleibt die Maskenpflicht weiterhin bestehen. Die Regierung habe sich für die Öffnung der Spielplätze entschieden, weil es für Kinder immens wichtig sei, unbefangen miteinander spielen zu können. Außerdem erlaubten es die niedrigen Infektionszahlen der vergangenen Tage, wie Claude Meisch erklärte.

App nicht grundsätzlich ausgeschlossen

Auch Sommer-Veranstaltungen für Kinder können geplant werden. Bis zu 50 Kinder und zehn Betreuer dürfen ohne Masken und Abstand daran teilnehmen. Messen, die im Freien stattfinden, sind ebenfalls wieder gestattet, genauso wie sportliche Wettkämpfe unter freiem Himmel, bei denen es nicht zum Körperkontakt kommt. Für Großveranstaltungen erteilte Bettel eine Absage. Diese sind bis zum 31. Juli untersagt. Konzerte dürften nur unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes und mit Bestuhlung durchgeführt werden.

Beim Thema Corona-App erklärt Bettel, dass die Regierung weiterhin gegen eine elektronische Rückverfolgung sei. Allerdings schließe sie eine Warn-App auch nicht kategorisch aus.

(L'essentiel)