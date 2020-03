Wegen Corona gibts diese Filme früher on demand

Kinobetreiber weltweit mussten ihre Kapazität im Zuge der Covid-19-Pandemie reduzieren – in vielen Ländern wurden die Lichtspielhäuser nun komplett dichtgemacht, auch Luxemburger Kinos sind betroffen.

Während die anstehenden Releases vieler potenzielle Blockbuster verschoben wurden (darunter «A Quiet Place Part II», «Mulan», «No Time to Die» und «F9»), gehen einige Filmverleiher ungewohnte Wege.

Disney zieht digitale Releases vor

Disney hat «Frozen 2» in den USA früher als geplant auf seinem neuen Streaming-Service Disney+ veröffentlicht – dieser startet kommenden Dienstag, 24. März, auch in der Schweiz, «Frozen 2» wird allerdings nicht gleich zu Beginn verfügbar sein, wie es auf Anfrage heißt. Digital kannst du den Animations-Hit aber jetzt schon ordern.

Und der neue «Star Wars»-Teil «The Rise of Skywalker» ist in den USA ebenfalls bereits digital zum Kaufen verfügbar – früher als angedacht. Schweizer müssen sich allerdings noch bis Ende nächste Woche gedulden.

«Star Wars: Episode IX – «The Rise of Skywalker» hätte erst später on demand erscheinen sollen. (Video: Lucasfilm/Walt Disney)

Universal bringt Kinofilme direkt nach Hause

Einen Schritt weiter geht Universal. Das Filmstudio gibt bekannt, dass seine aktuell im Kino laufenden Streifen «The Invisible Man», «The Hunt» und «Emma» ab diesem Freitag in den USA zum ungefähren Preis eines Kinotickets on demand verfügbar sein werden. Und der zweite «Trolls»-Film «World Tour» wird zum US-Startdatum am 10. April ebenfalls on demand parat sein.

Dasselbe gelte für die internationalen Märkte, heißt es. Auf Anfrage konnte Universal Pictures Switzerland am Dienstag noch nicht konkret sagen, wann «The Invisible Man» und «Emma», die bereits in den Deutschschweizer Kinos laufen, bei uns on demand verfügbar sein werden. Die Infos würden aber wohl bald da sein.

Die Jane-Austen-Romanverfilmung «Emma» läuft ebenfalls bereits in den Deutschschweizer Kinos. (Videos: Universal Pictures)

Release-Daten bleiben bestehen

Auch «Trolls World Tour» und «The Hunt» würden wohl direkt on demand angeboten werden, heißt es weiter. An deren ursprünglichen Startdaten 23. April («Trolls World Tour») und 14. Mai («The Hunt») werde sich aber vorerst nichts ändern.

Der Preis orientiere sich derweil am US-Vorbild, das Mieten wird also auch etwa so viel wie ein reguläres Kinoticket kosten.

(L'essentiel/shy)