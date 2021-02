Mutationen verbreiten sich immer mehr

Die britische (+18 in einer Woche) und südafrikanische (+10) Varianten des Coronavirus verbreiten sich immer mehr im Großherzogtum. Die Sequenzierung zur Feststellung der Varianten dauert zwischen sieben und zehn Tagen, was die Möglichkeit einer klaren Bestandsaufnahme zu einem Zeitpunkt nahezu unmöglich macht. Die Gesundheitsbehörden arbeiten seit einigen Wochen intensiv an den Methoden, da die genaue Kenntnis der gesundheitlichen Situation in diesem Bereich entscheidend ist, um die richtige Strategie bezüglich der Einschränkungen festzulegen.

«Die Gesundheitsdirektion und das LNS (Nationales Gesundheitslabor) sind dabei, die erforderlichen Mittel zu schaffen, um mit Hilfe von medizinischen Analyselabors eine repräsentative Stichprobe der Allgemeinbevölkerung auf der Grundlage von Proben aus verschiedenen Regionen und Alterskategorien zu erhalten», so das Ministerium. Ziel ist es, bis Ende Februar «ein epidemiologisches Echtzeit-Überwachungssystem für die Varianten zu haben».

In der Zwischenzeit nutzt Luxemburg die üblichen Instrumente, um die Prävalenz des Virus in der Bevölkerung zu untersuchen. «In der Woche vom 1. bis 7. Februar stieg die Zahl der positiv getesteten Personen von 999 auf 1140 (+14 Prozent)», heißt es im Wochenrückblick des Gesundheitsministeriums. Die effektive Reproduktionsrate des Virus sank jedoch leicht von 1,10 Prozent auf 1,05 Prozent. Die Analyse des Abwassers zeigt «eine durchschnittliche Prävalenz des Virus» mit leicht abnehmender Tendenz in allen Kläranlagen.

