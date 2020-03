Luxemburg ruft offiziell den Notstand aus

Luxemburgs Premierminister hat am Dienstagvormittag Großherzog Henri in Kenntnis gesetzt, dass er den verfassungsrechtlichen Notstand («État de crise») für Luxemburg ausrufen wird. Das teilte Xavier Bettel (DP) am Mittag in seiner Rede in der Chamber den Parlamentariern mit.

«Wir befinden uns in einer schweren Krise», so der Premier. Einer Krise, die auch schwere Folgen für die Wirtschaft haben werde: «Doch wir haben den finanziellen Spielraum, um diese Krise zu durchstehen.» Allerdings müssten dafür schnell Entscheidungen gefällt werden, was über das normale Gesetzgebungsverfahren nicht möglich sei.

Im «État de crise» ist das Parlament jedoch gezwungen, innerhalb von nur zehn Tagen über Gesetze abzustimmen. So könne sichergestellt werden, dass vom Coronavirus gebeutelten Unternehmen finanziell schell unter die Arme gegriffen werden kann. «20.000 Betriebe werden von unserem Hilfsprogramm profitieren», erklärte Bettel.

(pw/L'essentiel)