Die Helden der Krise haben eine Botschaft für uns

Pflegekräfte, Krankenschwestern, Ärzte – sie alle kämpfen Tag und Nacht gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Das Robert-Schuman-Krankenhaus und das Centre Hospitalier du Nord haben L'essentiel Fotos ihrer Mitarbeiter geschickt.

Diese haben eine Botschaft an uns: «Bitte, bleibt zu Hause». Die Kliniken erklären: «Unser medizinisches Personal fleht die Bevölkerung an, zu Hause zu bleiben und damit Covid-19 zu bekämpfen.»

Hôpitaux Robert-Schuman

Das Hospitalier Emile-Mayrich nennt seine Angestellten so: «Unsere Helden des Alltags».

Centre hospitalier Emile-Mayrich

Jeder kann seinen Beitrag leisten, um das medizinische Personal in dieser Krise zu unterstützen. Zu Hause bleiben, ist eine Option. Eine weitere lässt sich dieser Tage in Frankreich beobachten. Dort stehen viele an den Fenstern und applaudieren den Helfern.

A leurs fenêtres, des Parisiens ont applaudi le personnel soignant à 19h00 dans le quartier de Belleville #COVID19 #AFP pic.twitter.com/VW4i1vmqYj — Alice Lefebvre (@A_Lefebvrepetit) March 17, 2020

Dieu bénisse tous le personnel soignant ❤️ pic.twitter.com/ZfPD6iEBZ8 — Néfertiti ???????????????? (@LaFemmeDuPalais) March 18, 2020

LA FOLIE !!! ❤ Il y a désormais une grosse ambiance en soutien au personnel soignant à la Rouvière à #Marseille ! Merci pour eux (Merci à Royale Deco)#Coronavirus #OnApplaudit pic.twitter.com/zun9hOhU0d — La Provence (@laprovence) March 17, 2020

(l'essentiel)