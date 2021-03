Pfleger bringen Patientin im Bett an den Strand

Pfleger eines Krankenhauses in Barcelona haben einer Patientin einen ganz besonderen Wunsch erfüllt: ein Besuch am Strand. Die Krankenhausangestellten haben Marta Pascual, eine 72-jährige Covid-Patientin, mitsamt Krankenbett an den Strand, der gleich gegenüber vom Krankenhaus liegt, geschoben.

Auch ihre Hündin und einige ihrer Freunde und Nachbarn durften mit gewissem Abstand und Masken den kurzen Ausflug an den Strand mit der erkrankten Frau genießen.

(L'essentiel/pme)