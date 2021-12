Kickbox-​​Star und Impfgegner stirbt an Corona

«Corona-Leugner und stärkster Mann Belgiens an den Folgen von Covid-19 gestorben», titelten belgische Medien am Weihnachtstag. Die traurige Nachricht: Frédéric Sinistra starb wohl bereits am 15. Dezember an den Folgen seiner Corona-Erkrankung. Weltweit war der 41-jährige Sinistra unter seinem Kampfnamen «The Undertaker» bekannt. Er dominierte nicht nur als mehrfacher belgischer Meister die dortige Kickbox-Szene, sondern war auch dreimaliger Welt- und viermaliger Europameister.

Laut lokalen Medienberichten zeigte sich Sinistra als vehementer Corona-Leugner und Impfgegner – er soll sich sogar geweigert haben, die Worte «Corona» und «Covid» überhaupt auszusprechen. Sollte es Corona tatsächlich geben, würde ihn seine Fitness und sein Alter vor den Symptomen schützen, soll er immer wieder gesagt haben. Ende November zog sein Trainer die Reißleine: Weil sein Schützling Symptome zeigte, schickte er ihn ins Krankenhaus.

Er wollte sich selbst mit einer Sauerstoffflasche behandeln

«Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn nicht mehr trainieren werde, wenn er nicht ins Krankenhaus geht», sagte Osman Yigin gegenüber «Sudpresse». Sinistra gab schließlich in den sozialen Medien bekannt, dass seine Lunge stark angegriffen sei, er aber noch stärker zurückkehren werde. Der Kickboxer soll sich daraufhin trotz heftiger Proteste der behandelnden Ärzte selbst aus dem Krankenhaus in Lüttich entlassen haben – und wollte sich mit einer Sauerstoffflasche daheim behandeln.

Am 13. Dezember meldete sich Sinistra ein letztes Mal: Er erhole sich zuhause, gab er seinen Fans bekannt. Kurz darauf verstarb er an seiner Corona-Erkrankung, laut «Sudpresse» an akuter Atemnot. Geleugnet wird der Corona-Tod nun von seiner Frau in den sozialen Netzwerken: Sie behauptet, dass ihr Mann nicht an Covid verstorben sei – «und er hätte nie akzeptiert, dass das, was ihm passiert ist, dazu dient, Angst zu verbreiten und die Impfung zu bewerben».

(L'essentiel/heute.at/job)