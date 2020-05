Restaurants dürfen am Freitag komplett öffnen

«Die Neuigkeiten, die wir in den vergangenen Stunden und Tagen erreicht haben sind positiv». Das sagte Premierminister Xavier Bettel am Montag zu Beginn der Pressekonferenz im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus des Landes. In den vergangenen 24 Stunden wurde nur ein Erkrankungsfall im Großherzog nachgewiesen, derzeit werden nur noch vier Covid-19-Patienten in Luxemburg intensivmedizinisch behandelt. «Das Virus ist aber noch da. Die Einschränkungen müssen aufrechterhalten werden. Alles andere wäre unverantwortlich», betonte der Regierungschef aber im nächsten Atemzug. Die Art und Weise, wie das Land die zurückliegenden Wochen verbracht hat, habe jedoch Wirkung gezeigt.

Deshalb hat der Regierungsrat weitere Lockerungen beschlossen. Und die Gastronomen dürfen aufatmen: Ab Mittwoch dürfen Restaurants und Cafés wieder ihren Betrieb auf den Terrassen aufnahmen. Zwei Tage später, also am Freitag, dürfen die Gaststätten wieder komplett – also auch im Innern – öffnen. Die Wirte und Gäste müssen allerdings einige Regeln befolgen. So ist nur die Bewirtung an Tischen zulässig, die durch Plexiglasscheiben voneinander getrennt sind, sollte der Mindestabstand (1,5 Meter) zwischen den Tischen nicht eingehalten werden können. Nachtlokale, die kein Essen anbieten, müssen geschlossen bleiben, weil hier körperliche Nähe nicht zu vermeiden sei, wie Bettel erklärte.

« Zahlen, von denen wir nicht einmal geträumt haben »

Allerdings gelten im privaten Bereich die bestehenden Bestimmungen auch weiterhin: In Wohnungen und Häusern dürfen sich sechs Personen versammeln, unter freiem Himmel höchstens 20. Neu ist, dass diese Anzahl bei religiösen Zeremonien, Kinobesuchen, Sportereignissen und Kongressen überschritten werden darf – insofern der Sicherheitsabstand eingehalten oder eine Maske getragen wird. Ebenso dürfen Fitnessstudios und Schwimmbäder ab Freitag wieder öffnen. Ihre Wellnessbereiche müssen allerdings weiter warten.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert erklärte, dass die bisherigen Lockerungen keine negativen Auswirkungen auf die Lage im Land gehabt hätten: «Wir sind froh, Zahlen zu haben, von denen wir vor einigen Wochen nicht einmal geträumt haben.» Die Maßnahmen hätten Früchte getragen. Aber auch Lenert sagte, dass das Virus noch immer da ist und dass es sich sehr schnell verbreiten könne, «wenn man sich nicht an die Vorschriften hält.»

« Krise hat eine Stange Geld gekostet »

Die Regierung habe sich zu diesen weitgreifenden Lockerungen entschlossen, weil es die momentane Lage zulasse. «Wir haben aufgrund eines optimistischen Szenarios entschieden und hoffen, dass das so bleibt», so die Gesundheitsministerin. Wichtig seien weiterhin die Tests: «So können wir Infektionsherde viel schneller lokalisieren und entsprechend reagieren.»

Die Corona-Krise habe bislang nicht nur etliche Todesopfer gefordert, sondern auch «eine Stange Geld gekostet», wie Lenert betonte. Eine zweite Welle zu verhindern, müsse das Ziel aller sein. Jeder einzelne müsse sich dessen bewusst sein und entsprechend handeln – insbesondere, um Personen aus der Risikogruppe zu schützen.

