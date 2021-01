EU-​​Behörde macht Weg für Astrazeneca frei

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die bedingte Marktzulassung für den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca in der EU empfohlen. Sie gelte für Personen ab 18 Jahren, teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung muss nun die EU-Kommission treffen – das gilt als Formsache.

Die EU-Kommission liegt seit einiger Zeit mit dem Impfstoffhersteller im Clinch, da er weniger Impfstoff angekündigt hat als in den Verträgen vereinbart worden war.

Transparency is important to help build the trust of European citizens on the safety of the vaccines purchased at EU level.



Following our renewed requests, pharmaceutical company AstraZeneca has agreed to publish the redacted contract signed with us on 27 August 2020.