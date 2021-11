Booster-​​Impfung soll Lockdown vermeiden helfen

Luxemburg hat am Freitag eine starke Maßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus ergriffen: Die dritte Impfdosis wird der gesamten Bevölkerung über 18 Jahren angeboten. Dies war jedoch nichts im Vergleich zu dem, was Österreich am selben Tag ankündigte, nämlich eine weitere Abriegelung des gesamten Landes und eine Impfpflicht für alle ab Februar. «Luxemburg will bei den Maßnahmen gegen das Virus besonnen und stabil bleiben», erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in der Pressekonferenz am Freitag.

Von L'essentiel auf die Möglichkeit angesprochen, bald ähnliche Maßnahmen wie in Österreich einzuführen, sagte die Ministerin: «Wir können nichts ausschließen, denn das Virus erweist sich als furchterregend». Derzeit stünden ein weiterer Lockdown und eine Impfpflicht nicht auf der Tagesordnung, da «wir nicht unter Druck stehen», auch wenn die Situation «in den Krankenhäusern nicht gut» sei. «An dem Tag, an dem sich die Situation ändert, werden wir uns damit beschäftigen und versuchen, das Schlimmste zu verhindern», d. h. die radikalsten Maßnahmen, so die Ministerin weiter. Es gehe aber nicht darum, «blind den anderen Staaten zu folgen».

In der Zwischenzeit riefen Paulette Lenert und Premierminister Xavier Bettel (DP) erneut zur Impfung auf, «die die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu landen, um den Faktor 2,5 verringert», so Bettel. Die Auffrischungsimpfung sei gerechtfertigt, weil «der Schutz der Geimpften abnimmt, was keine Überraschung ist», sagte der Regierungschef weiter. Die dritte Dosis wird der betroffenen Bevölkerung sechs Monate nach der zweiten Injektion auf Einladung angeboten.

(jg/L'essentiel)