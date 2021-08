Lambda zeigt sich resistent gegen Impfstoffe

Laut einer neuen Studie japanischer Forscherinnen und Forscher ist die Corona-Variante Lambda möglicherweise gegen Antikörper resistent. Zudem könnte dieser Virus-Typ, der vor allem in Lateinamerika auftritt, noch viel ansteckender sein als der Urtyp von Sars-CoV-2.

Das Forscherteam untersuchte unter anderem das Spike-Protein der Lambda-Variante. In diesem Protein fanden die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen drei Mutationen, die möglicherweise dazu führen, dass das Virus weniger gut von Antikörpern neutralisiert werden kann. Zwei weitere Mutationen könnten dafür verantwortlich sein, dass Menschen sich leichter mit Lambda – auch C.37 genannt – anstecken. Anders gesagt: Der Virus-Typ ist ansteckender und Impfungen schützen schlechter vor einer Infektion.

Die Lambda-Variante wurde erstmals im August 2020 in Peru identifiziert. In dem Land wurden seit April 81 Prozent aller analysierten Corona-Fälle Lambda zugeordnet. In Argentinien und Chile waren es in den vergangenen Monaten rund ein Drittel. Auch in Ecuador kommt sie mittlerweile gehäuft vor.

Soll Lambda als «besorgniserregende Variante» eingestuft werden?

Die Variante steht seit Juni unter besonderer Beobachtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Corona-Varianten werden von der WHO in zwei Kategorien eingeteilt: Varianten unter Beobachtung («variants of interest»), die zu gehäuften Fällen führen oder in mehreren Ländern auftreten. Dazu gehört Lambda. Eine Stufe höher stehen die besorgniserregenden Varianten («variants of concern»). Sie sind nachweislich ansteckender, schwerer bekämpfbar oder führen zu schwereren Erkrankungen. Darunter fällt etwa die Delta-Variante, wegen der die geplante Corona-Öffnung in Großbritannien verschoben wurde.

Das japanische Forscherteam ruft nun dazu auf, Lambda als «variant of concern» zu listen, als besorgniserregende Mutante, wie «Spiegel Online» berichtet. Lambda erfülle die Kennzeichen für diese Einstufung. Der leitende Forscher der Studie, Kei Sato von der Universität Tokio, ist besorgt: Lambda könne «eine potenzielle Bedrohung für die menschliche Gesellschaft» darstellen.

(L'essentiel/Karin Leuthold)