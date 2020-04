Das Wetter macht zu Hause bleiben doppelt schwer

An diesem Sonntag wird das Wetter trocken und weitgehend sonnig mit Temperaturen zwischen 3 und 18 Grad sein. Das gute Wetter wird sich nächste Woche fortsetzen, mit sehr milden Temperaturen, die bis auf 20 Grad steigen können. Das sollte viele Menschen glücklich machen, wenn Ostern näher rückt.

Aber lassen Sie sich nicht zu sehr in Versuchung führen, die Sonne im Freien zu genießen! Die Police Grand-Ducale erinnert an die Strafen, die bei Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen drohen. Wer ohne triftigen Grund das Haus verlässt und in eine Kontrolle gerät, dem droht ein Bußgeld von 145 Euro.

Bleiben Sie auch bei schönem Wetter zu Hause, «im Interesse des Wohlergehens der Bevölkerung und um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen». Spaziergänge und Sport im Freien sind weiterhin erlaubt, aber nur allein oder in Begleitung von Mitgliedern desselben Haushalts.

Quelle: Météolux

