So viele Tröpfchen stößt du mit und ohne Maske aus

Was bringt das Tragen einer Maske? Diese Frage steht seit Beginn der Corona-Pandemie im Raum. Auch nach mehr als sechs Monaten wird sie immer noch heiß diskutiert.

Warum eine solche in Situationen, in denen man nicht auf Abstand gehen kann – beispielsweise im ÖPNV –, in Pandemie-Zeiten durchaus sinnvoll ist, zeigt Mikrobiologe Rich Davis vom Sacred Heart Medical Center in Washington in einem simplen Test (siehe Video), den er via Twitter teilte. Dieser zeigt am Beispiel «von Bakterien aus meinem Mund- und Rachenraum wie eine einfache Hygienemaske ausgeatmete Atemtröpfchen aufhalten kann». Die Übertragung auf diesem Weg gilt als Hauptübertragungsweg von Sars-CoV-2.

Mehrere Studien, ein Ergebnis

Befürwortern eines Mund-Nasen-Schutzes geben mittlerweile mehrere Studien recht – unter anderem eine im Fachjournal Pnas veröffentlichte Studie. Laut dieser hat die Maskenpflicht in Italien und den USA wohl Zehntausende Infektionen verhindert. Für Wissenschaftler aus China ist das keine Überraschung: Sie hatten bereits Anfang April im Fachjournal Nature Medicine festgehalten, dass selbst einfache Masken Coronaviren zurückhalten können.

Im Fachjournal The Lancet spricht sich ein anderes Team für eine Kombination von Maßnahmen aus. Das dürfte «der beste Weg sein, um die Wahrscheinlichkeit einer Virusinfektion oder Übertragung von Sars-CoV-2 zu verringern».

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)