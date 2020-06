Ist die Blutgruppe 0 immun gegen Corona?

Ein Team aus Forschern aus Deutschland und Norwegen hat Hinweise darauf gefunden, dass die Blutgruppe mit dem Risiko eines schweren Verlaufs bei Corona zusammenhängen und sogar ein entscheidender Faktor sein könnte.

Aufgrund der unterschiedlich schweren oder leichten Verläufe, die sich nicht durch Vorerkrankungen erklären ließen, versuchten die Wissenschaftler in ersten genetischen Untersuchungen auszumachen, welche genetischen Unterschiede stattdessen vorliegen könnten. Ein erster auf diesem Weg gefundener, möglicher Zusammenhang könnten Blutgruppen sein.

Diese Blutgruppe könnte bei einer Infektion gefährlicher sein

So stellte sich im Rahmen von Beobachtungen heraus, dass Menschen der Blutgruppe 0 weit weniger schwer betroffen waren als Patienten mit der Blutgruppe A(+). So Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar in München im Gespräch mit Focus. Ob es sich hierbei um eine Ursache oder eine zufällige Assoziation handelt, muss in weiteren Studien erforscht werden. Bislang handelt es sich um eine Hypothese. In Mitteleuropa sind beide Blutgruppen innerhalb der Bevölkerung fast gleichmäßig verteilt.

(L'essentiel/ga)