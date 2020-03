So stark setzt das Coronavirus der Lunge zu

Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 greift die gesamte Lunge an. Im Fall eines Patienten, dessen 3-D-Lungenaufnahmen Keith Mortman, Mediziner am George Washington University HoKrankenhaus nun im Internet teilt, ist der Schaden sogar so groß, dass künstliche Beatmung nicht mehr ausreicht, ihn am Leben zu erhalten (siehe Video oben).

Untersuchungen werden in Zukunft zeigen, ob es bei genesenen COVID-19-Patienten möglicherweise vereinzelt bleibende Spätfolgen gibt. Ärzte in Hongkong hatten bei einigen genesenen Coronavirus-Patienten eine verminderte Lungenfunktion und eine anhaltende Kurzatmigkeit festgestellt.

(L'essentiel/fee)