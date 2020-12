Das hilft gegen dunkle Gedanken in der Krise

Immer mit Maske und immer auf Abstand – da kommt oft keine gute Stimmung auf. Die Einschränkungen der Corona-Krise setzen uns allen zu. Und weil niemand weiß, wie lange das noch so weitergehen wird, kann man schnell die Hoffnung verlieren.

Fragst du dich manchmal, ob dein Leben noch Sinn macht? Oder hast du schon mal daran gedacht, dein Leben zu beenden? Dann könnte dir das helfen:

Wähle eine Vertrauensperson

Wenn dich solche Gedanken quälen, dann überlege dir, wem du davon erzählen kannst. Dabei spielt es keine Rolle, ob es dein Vater, deine Freundin oder dein Berufsbildner ist. Bei welcher Person fühlst du dich am wohlsten? Die Person wird dir bestimmt zuhören.

Du bestimmst die Art des Gesprächs

Es fällt dir schwer, im direkten Kontakt mit deiner Vertrauensperson über deine Gedanken zu reden? Dann ruf die Person an, oder erzähle es ihr via Skype oder Zoom. Oder schreibe ihr einen Brief.

Darum hilft das Reden

Vielleicht fragst du dich nun, was das Reden überhaupt bringen soll? Klar, «darüber reden» mag zwar simpel klingen, aber es kann eine große Wirkung auf dich haben – und dir neue Hoffnung schenken. Probiere es aus!

Wenn nichts hilft

Trotz mehreren Gesprächen bleiben deine Suizidgedanken? Dann hole dir professionelle Hilfe. Und denk daran: Sich in diesen besonderen Zeiten Hilfe zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke! Du schaffst das.

(L'essentiel)