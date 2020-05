Neun Kinder mussten wegen Covid-​​19 ins Krankenhaus

In den meisten Fällen haben Kinder, die sich mit den Coronavirus infiziert haben, keinerlei oder nur sehr schwache Symptome. Allerdings haben auch einige Kinder schwer mit der Lungenkrankheit Covid-19 zu kämpfen – so auch in Luxemburg. Hierzulande mussten neun Kinder wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden.

«Bis zum 30. April haben wir neun Fälle registriert», erklärt das Gesundheitsministerium auf Anfrage von L'essentiel. Allesamt hätten die Krankheit mittlerweile überstanden und seien wieder wohlauf zu Hause. In Luxemburg wurden bisher insgesamt 3842 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das Durchschnittsalter der Erkrankten liegt bei 46 Jahren.

Anzahl der Kinder mit Kawasaki-Syndron unklar

Bereits am 13. April wurden die luxemburgische pädiatrische Gesellschaft und der Kreis der Allgemeinmediziner auch über einen möglichen Zusammenhang zwischen Covid-19 und dem Auftreten einer schweren Entzündungskrankheit bei Kindern in mehreren europäischen Ländern informiert. Den Behörden und den Medizinern wurden Fälle aus Italien, Spanien, Frankreich und der Schweiz gemeldet. Die Symptome ähneln der Kawasaki-Krankheit, die den Kinderärzten in Luxemburg «bekannt ist».

Jedes Jahr gebe es fünf Fälle dieser Krankheit in Luxemburg. Ob sie in diesem Jahr bereits besonders häufig aufgetreten ist, steht noch nicht fest. «Die Zahl der Kinder unter 14 Jahren wurde erfasst, aber die Daten werden erst nächste Woche verfügbar sein», so das Gesundheitsministerium.

Das Kawasaki-Syndrom führt zu einer Entzündung der Gefäße im gesamten Körper. Die Ursache für das Syndrom ist unbekannt, doch es könnte eine Infektion verantwortlich sein. Die betroffenen Kinder haben gewöhnlich Fieber, Ausschlag und eine rote Zunge, die in ihrer Oberfläche einer Erdbeere gleicht.

