Sieben Neuinfektionen seit dem Wochenende

In Luxemburg sind seit Sonntag sieben Neuinfektionen registriert worden. Das teilt das Gesundheitsministerium am Montag mit. In den vergangenen 24 Stunden sind 279 Tests durchgeführt worden.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht gemeldet. Es bleibt damit bei den bislang 835 Todesfällen, die in Luxemburg seit Beginn der Krise registriert wurden.

In den Krankenhäusern des Landes werden derzeit 20 Corona-Patienten behandelt, davon acht auf der Intensivstation.