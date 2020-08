Neue Corona-​​Regeln in Griechenland

Wer seinen Sommerurlaub in Griechenland bereits gebucht hat oder die weißen Häuser von Santorini endlich mal außerhalb von Instagram sehen will, hat seit Neuestem so einiges zu beachten. Aufgrund des massiven Anstiegs an Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen hat sich die Regierung dazu entschieden, neue Maßnahmen zu erlassen, um Touristen und Einheimischen einen sicheren Sommer zu ermöglichen.

Über 200 Infektionen mit dem Coronavirus wurden am Vortag registriert. Nun müssen alle Tavernen, Bars und Diskotheken um Mitternacht schließen. Diese Maßnahme gilt unter anderem für Kreta, Santorini, Mykonos und weitere Urlaubsregionen.

Diese Änderung soll vorerst nur bis zum 23. August gelten, eine Verlängerung ist allerdings bei gleichbleibenden Zahlen sehr wahrscheinlich. Besonderes gilt auch für alle, die Griechenland über den Landweg erreichen. Diese müssen ab 17. August einen negativen Corona-Test vorweisen, der zudem nicht älter als 72 Stunden sein darf.

(L'essentiel/leo)