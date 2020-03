Promis übertreffen sich im Händewaschen

Händewaschen hilft gegen das Coronavirus - deshalb übertreffen sich Prominente rund um die Welt derzeit beim Einsatz von Seife und Wasser.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verbreitete am Sonntag ein 50-Sekunden-Video, das sie zur gesummten Melodie der Europahymne bei der Handhygiene zeigt. Von der Leyen dankte dem Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sie zur Händewasch-Challenge unter dem Hashtag #SafeHands eingeladen zu haben.

Thank you for nominating me, @DrTedros ! #SafeHands challenge accepted! Follow the @WHO guidelines, wash your hands ???? and protect yourself & others from the #coronavirus ! I now challenge: @melindagates Christine @Lagarde @YoYo_Ma @jensspahn Stay safe & healthy! pic.twitter.com/7dNQWwzMul

Auch Selena Gomez zeigt, wie man richtig die Hände wäscht und gibt eine ausführliche Erklärung dazu ab.

Man kann sich aber auch singend und tanzend die Hände waschen, wie Pussycat Doll-Sängerin Nicole Scherzinger zeigt. So schön kann also Hände waschen sein!

Frauen gelten zwar als etwas reinlicher als Männer, natürlich wäscht sich aber auch das andere Geschlecht gründlichst die Hände.

Hey y'all! You gotta wash your hands, kids! Follow the @WHO guidelines and spend 40-60 seconds scrubbing off all those germs. And keep your little asses at home so we can stop this virus and get back to living! Love you all! Stay safe & stay healthy! #SafeHands #COVID19 pic.twitter.com/DnHSpspChW