Theaterstück soll über häusliche Gewalt aufklären

«Du hast die Ferien meiner Kinder ruiniert. Ich möchte, dass du dich dieses Jahr daran hältst», wirft ein Ehemann (gespielt von Luc Lamesch) verächtlich seiner Frau (gespielt von Myriam Gracia) vor. Diese Szene des psychischen Missbrauchs ist dem Forumtheater zur Prävention von häuslicher Gewalt entnommen. Das Wander- und Mitmach-Theaterstück wurde vom Ministerium für Gleichstellung von Frauen und Männern und der Theaterschule entwickelt.

«Ziel ist es, Tabus zu überwinden und Opfern, Tätern und Zeugen die Werkzeuge an die Hand zu geben, um den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen», unterstreicht Ministerin Taina Bofferding. In Luxemburg hatten 2020 die Fälle häuslicher Gewalt während der Coronakrise und des verhängten Lockdowns zugenommen.

Szenen der Gewalt

Neben dem Ehemann, der seine Frau herabwürdigt, gab es in den Szenen, die an diesem Mittwochmorgen im Theater «Le 10» präsentiert wurden, auch einen Vater, der sich über das Verhalten seines Kindes aufregt und es schließlich schlägt. Dazu kam der Nachbar, der nicht weiß, wie er reagieren soll, als er hört, dass der Mann von nebenan seine Frau vergewaltigt.

Die Gewalt, die in dem Stück dargestellt wird, ist psychologisch, sexuell und physisch. «Als Schauspieler verdaut man die Tragödie und in dieser Show ist es das Publikum, das schockiert ist», sagt Alain Holtgen, Schauspieler und Leiter der Theaterschule. Für ihn sei es wichtig gewesen, dass die Szenen so real wie möglich sind, erklärt Holtgen. Die Beispiele habe man in Abstimmung mit dem Ministerium gewählt.

Der Realismus scheint das Publikum zu erreichen: «Wir hatten sehr lebhafte Reaktionen des Publikums bei der Premiere. Und einige Zuschauer haben Geschichten erzählt, die ihnen passiert sind», berichten die Darsteller Luc Lamesch und Myriam Gracia. Das Theaterstück soll ab Herbst nächsten Jahres durch die Gemeinden touren. In der Folge hat das Ministerium auch seine Referenzseite zu sexistischer und geschlechtsspezifischer Gewalt überarbeitet, violence.lu. Die Seite bietet Kontakte und Beratung für Opfer, Täter und Zeugen, die Hilfe suchen.