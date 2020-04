Wilde Ziegen übernehmen Stadt im Lockdown

Über 120 Ziegen klettern normalerweise über die Felsen an der Irischen See außerhalb der walisischen Kleinstadt Llandudno. Nun aber erkunden sie die Straßen des Stätdchens und knabbern die Hecken an.

Seit die Menschen wegen des Lockdowns vermehrt zu Hause bleiben, kommen die wilden Kaschmiri-Ziegen nicht mehr nur bis zum Stadtrand. Nein: In Gruppen streifen sie durch die Straßen und beklettern die Mauern.

Das Fehlen von Autos und Fußgängern scheint sie zu ermutigen. Es scheine, als hätten sie die Stadt übernommen, schreibt die BBC. «Die Ziegen haben sich bestimmt gefragt, was denn los ist», sagt Bürgermeisterin Carol Marubbi zur BBC. «Nun, da sie schon mal hier sind, haben sie offenbar beschlossen, zu bleiben.»

Den Bewohnern würden die Ziegen auf jeden Fall Unterhaltung bieten, sagt Marubbi. Das bestätigt ein Blick in die sozialen Medien. Dass die Ziegen nun Llandudno übernommen haben, ist für viele User eine Steilvorlage:

Goats are calculating, merciless, and power hungry. True disaster capitalists. They have been waiting for this opportunity. pic.twitter.com/6faIDROAJ8Video: @AndrewStuart— Mark Freeman (@thepathtochange) March 31, 2020

User Andrew Stuart übernahm die Arbeit des Chronisten der Ziegeninvasion von Llandudno. Sein Twitter-Kanal erreicht nicht nur tausende User, sondern erregte auch die Aufmerksamkeit der Medien.

I think I just got a group of goats in Llandudno arrested. Let me explain... first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 27, 2020

Auch einem Hotelmitarbeiter des Landsdown House in Llandudno kommt die Ziegeninvasion gerade recht. Denn wie er gegenüber CNN sagte, müsse er nun dank den Ziegen die Hecken nicht mehr schneiden.

