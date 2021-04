Fast 739.000 Dosen an einem Tag

Laut dem Robert Koch-Institut sind am Mittwoch rund 739.000 Menschen in Deutschland geimpft worden. Am Vortag waren 564.000 gegen das Corona-Virus geimpft worden.

«Das ist ein neuer Tagesrekord», teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter mit. Vor einer Woche waren es schon einmal 725.000 an einem Tag. Durch die Einbeziehung der Hausarztpraxen hatte sich die Zahl der täglichen Impfungen in Deutschland nach Ostern nahezu verdoppelt.

Erfreuliche Korrektur nach oben: Gestern gab es sogar mehr als 738.000 #Impfungen, das ist ein neuer Tagesrekord. Über 14,7 Mio. Deutsche (17,8 %) haben bisher eine erste Impfung erhalten. 6,3% haben einen vollen Impfschutz. Insgesamt wurden mehr als 20 Mio Dosen bisher verimpft. — Jens Spahn (@jensspahn) April 15, 2021

17,8 Prozent der deutschen Bevölkerung haben jetzt mindestens eine Impfung. In Bremen und im Saarland sind es mehr als 20 Prozent – die Marke dürfte Anfang nächster Woche auch deutschlandweit geknackt werden.

Spahn hatte zuvor betont, dass die Impf-Fortschritte derzeit nicht groß genug seien, um die dritte Corona-Welle zu brechen.

