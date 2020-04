Onkel der Großherzogin stirbt an Covid-​​19

Victor Batista Falla ist am Ostersonntag im Alter von 87 Jahren an den Folgen der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Das teilte der großherzogliche Hof in einer Erklärung mit. Der Mann war der Onkel der Großherzogin Maria Theresia. Er war der letzte lebende Bruder der Mutter der Monarchin.

Victor Batista Falla lebte in Madrid. Er hatte zuletzt sein Heimatland Kuba zum ersten Mal seit 60 Jahren wieder besucht. Dort habe er sich mit dem Coronavirus infiziert, wie der Hof erklärt. Als bekannter Verleger war er einer der größten Förderer der kubanischen Literatur im Exil. «Sein Tod ist ein großer Verlust für die gesamte Familie der Großherzogin», heißt es in der Mitteilung.

(L'essentiel)