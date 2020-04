«Keine bessere Zeit, das Rauchen aufzugeben»

Der ACE2-Rezeptor gilt als das Einfallstor des neuartigen Coronavirus: Über ihn tritt Sars-CoV-2 in die Zelle ein. Er befindet sich jedoch nicht nur in der Lunge, sondern ist auch im Herz vorhanden. Somit können die Viren auch die Herzmuskelzellen befallen, wo sie für eine akute Schädigung des Herzmuskels sorgen können. In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass bei Patienten mit schweren Covid-19-Verläufen häufig ein Biomarker im Blut erhöht war, der von zerstörten und sterbenden Herzmuskelzellen – wie es beispielsweise bei einem Herzinfarkt der Fall ist – freigesetzt wird.