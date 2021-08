«Geimpfte und Genesene sollen es leichter haben»

Jens Spahn überraschte mit einer Aussage in den «Tagesthemen» der ARD. Auf die Frage, ob es bei steigender Inzidenz im Herbst wieder einen Lockdown geben wird, sagte der deutsche Gesundheitsminister: «Für Genesene und Geimpfte sicher nicht», wie die «Bild» schreibt. In Deutschland wird die 2G-Regel diskutiert. Diese besagt, dass Geimpfte und Genesene gewisse Vorteile erhalten könnten. Spahn hält dies für einen vernünftigen Weg. «Geimpfte und Genesene sollen es durchaus leichter haben», so Spahn.

Der Regierungssprecher Steffen Seibert äußerte sich ähnlich wie Spahn, wenn auch ein wenig vorsichtiger. Er sagte: «Geimpfte müssen nur dann mit keinem weiteren Lockdown rechnen, wenn sich keine neue impfstoff-resistente Corona-Mutation ausbreitet.» Man könne den Geimpften sagen, dass sich für sie nichts ändern werde, auch wenn die Zahlen weiter ansteigen, so Seibert weiter.

«Nie wieder Lockdown. Das ist eine klare Aussage»

Weiter einigte sich das deutsche Corona-Kabinett auf die Abschaffung des Inzidenzwertes. Die bisherigen Corona-Grenzwerte (35, 50, 100) sollen ganz verschwinden. Am Dienstag soll sich der Bundestag in einer Sondersitzung mit der Änderung befassen. Endgültig beschlossen werden soll sie aber erst am 7. September.

Kanzler-Kandidat Armin Laschet ging sogar noch ein wenig weiter. Auf die Frage, ob es einen Lockdown geben werde, wenn er Kanzler sei, antwortete Laschet: «Ich setze darauf, dass wir beim Impfen weitere Fortschritte machen, dass wir für die, die geimpft sind, keine Beschränkungen mehr haben und dass wir vor allem keinen Lockdown mehr machen. Das ist eine klare Aussage.» Der Bild-Journalist Paul Ronzheimer hakt nach und sagt ein wenig überrascht: «Nie wieder Lockdown, auch als Kanzler?» Laschet: «Das verspreche ich!»

(L'essentiel/fos)