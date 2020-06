Mann wusste nichts von der Corona-​​Pandemie

Mitte März und damit knapp vor dem Einsetzen der weltweiten Lockdown-Maßnahmen aufgrund der Coronavirus-Pandemie begab sich Daniel Thorsten für 75 Tage in ein buddhistisches Rückzugsseminar im US-Bundesstaat Vermont. Als er im Mai sein Schweigen beendete, verstand der Amerikaner die Welt nicht mehr: «Melde mich vom 75-tägigen Schweigen zurück. Habe ich etwas verpasst?», twitterte der 33-Jährige.

I'm back from 75 days in silence. Did I miss anything?