Patient verlässt nach zehn Monaten Krankenhausbett

Mit dem Coronavirus ist nicht zu spaßen. Das weiß nun auch Jason Kelk. Der Brite infizierte sich im März des vergangenen Jahres mit Covid-19. Am 31. März 2020 wurde er ins St. James-Krankenhaus in Leeds eingeliefert und hat dieses seitdem nicht mehr verlassen. Die Viren hatten die Lunge und die Nieren des 49-Jährigen so stark angegriffen, dass er 10 Monate lang an das Krankenhausbett gefesselt war - bis jetzt.

Vor wenigen Tagen machte der Risiko-Patient mit Typ-II-Diabetes und leichtem Asthma seine ersten Schritte.

Abhängig von Geräten

«Ich bin so stolz auf ihn, es wirklich ein Wunder», erzählte Sue Kelk der «Daily Mail». Fast zehn Meter sei ihr Mann, gestützt vom Pflegepersonal, gelaufen. Auch sonst würde es in letzter Zeit immer weiter bergauf gehen: So habe Kelk zuletzt nur noch nachts an das Beatmungsgerät angeschlossen werden müssen und auch zwischen den Dialysen wären immer größere Zeitspannen, verriet die 63-Jährige. Ganz ohne die Geräte wird er jedoch vermutlich nie wieder leben können.

Jason Kelk zählt zu den Covid-19-Patienten in Großbritanniens, die am längsten unter den Folgen einer Corona-Infektion leiden.

(L'essentiel/red)