Mutation ist ansteckender als Ursprungs-​​Variante

Eine neue Mutation des Coronavirus befällt menschliche Zellen leichter als die ursprüngliche. Eine Studie bestätigt nun, dass die aktuell vorherrschende Variante weit infektiöser ist als der Prototyp aus China. Und das, obwohl sich in seiner Struktur nicht viel verändert hat.

Die Studie wurde im Cell publiziert. Forscher dreier Universitäten, des Los Alamos National Laboratory, der Duke University und der Universität Sheffield, fanden im April heraus, dass das mutierte Virus mit einer einzigen Änderung bei einem Protein und damit einer geringfügigen Anpassungsleistung erfolgreicher und mehr Zellen infiziert.

«Die neue Variante ist nun die Pandemie»

Nachdem die Forscher aufgefordert wurden, die Datenlage zu spezifizieren, analysierten sie die Daten von 999 Corona-Patienten aus England. Bei Labortests zeigte sich, dass die Fähigkeit, Zellen zu befallen drei- bis sechsmal höher war. Das optimierte Virus hatte sich durchgesetzt. «Es sieht so aus, als handelte es sich um ein leistungsfähigeres Virus», sagt Erica Ollmann Saphire vom La Jolla Institute for Immunology.

Offen bleibt die Frage, ob auch die Krankheitsverläufe schwerer sind, oder «nur» die Viruslast in den Zellen. In einem Kommentar zu der Studie schrieb der Virologe Nathan Grubaugh von der Yale School of Public Health: «Die neue Variante ist nun die Pandemie».

(L'essentiel/ga)