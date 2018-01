Kommt der HomePod schon diese Woche?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eigentlich sollte der HomePod in den USA bereits im Dezember auf den Markt kommen. Apple musste den Termin jedoch auf 2018 verschieben. Nun könnte die Veröffentlichung des intelligenten Speakers kurz bevorstehen, wie 9to5mac.com berichtet.

Denn die US-Behörde Federal Communications Commission (FCC) hat das Gadget inzwischen zertifiziert. Analysten erwarten einen Verkaufsstart in den nächsten vier bis sechs Wochen. Bis der HomePod in Luxemburg erhältlich ist, dürfte es hingegen noch etwas dauern, da dieser zuerst nur in englischsprachigen Ländern auf den Markt kommen soll.

(L'essentiel)